禁闭求生刺客突变怎么触发 生刺客突变有什么用

2022-10-12 09:07:26 来源：互联网 编辑：佚名

禁闭求生是一款非常好玩的沙盒生存冒险游戏，游戏中玩家需要面对各种昆虫，那么禁闭求生刺客突变怎么解锁？一起来看看吧。

禁闭求生刺客突变解锁方法

你以快到肉眼看不清的速度挥舞手中的短刀，并无比精准地命中目标。

匕首是你最喜欢的武器，确保你能迅速结束敌人的性命。

突变效果

匕首攻击有机率让敌方流血(持续扣血)。

解锁方法

用匕首击杀50/100/200只生物。