太吾绘卷蛊虫怎么选 最强的蛊虫是什么

2022-10-11 09:14:06 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷蛊虫是游戏中的玩法之一，玩家给敌人下蛊后能对敌方造成持续伤害，那么太吾绘卷哪些蛊虫厉害，一起来看看吧。

太吾绘卷蛊虫选择

1.超三品碧玉冰蚕蛊(效果:宿主受到的直接伤害的伤势程度减少2层)，推荐指数五颗星，非常非常强力的蛊虫,搭配九阴尸螭蛊后成蛊非常艰难，堪比三品绝技，种下去就是生命力的提升，

⒉.极四品九阴尸螭蛊(宿主受到直接伤害后，使宿主的1个其它随机伤口的伤势程度减轻2层)，是不是觉得这个效果有点眼熟?没错!

百花超三品绝技生死八门:每当运用者受到敌人的直接伤害，运用者身上的1个伤势程度更低的其它随机伤口就会减轻2层。

没有更低伤势的限制，有着更为强力的特效，，生死八门需要占你三个奇窍格，蛊虫只需要占你一个锁住的胃格，选哪个不用我多说了吧。

上面两个蛊的成蛊条件都是过月内/外伤超过12，只要我们稍作注意，作死前多修医术或者备好药品，它俩几乎不可能成蛊，所以可以无脑种，种下去就相当于两个三品绝技。