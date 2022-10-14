太吾绘卷高级防具怎么获得 防具选什么好

2022-10-11 09:11:45 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中有多种防具可以获得，每一种防具的属性和品质都不同，装备后能减伤，那么太吾绘卷防具怎么选，一起来看看吧。

太吾绘卷防具选择

选带有外伤减免的金铁防具，其次是高一级的带有外伤减免和内伤减免的玉石防具，木制防具和织物防具就是那个弟中之弟

1.广东莲花山狮相门(推荐指数5颗星，经常会有好货)。

2.江南赤明岛伏龙谭(推荐指数5颗星，楼主上上个档岛主夫妇一共贡献了三件神一品，五件绝二品)。

3.京城嵩山少林寺(推荐指数四颗星，方丈老东西速速爆金币)。

4.山西大小元山(推荐指数三颗星，虽然会刷好东西，但是不多)。

(值得一提的是作为铸剑一绝的铸剑山庄，穷的不行同时居然还全都是木制装备，难怪这么不禁打)。

按照小编推荐的几个门派走一遭，这个档防具部分基本就毕业了。