太吾绘卷七元赋性是什么 七元赋性有什么加成

2022-10-10 09:12:31 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷七元赋性是游戏中的玩法之一，每一种赋性都对玩家产生一定影响，那么太吾绘卷七元赋性有什么用？下面就为大家介绍一下。

太吾绘卷七元赋性作用介绍

游戏中人物的行为模式受七元影响，所谓七元赋性也就是这七元赋予了人物个性、心性，让其有独特的遭遇和处理方式。

这七元分别是：冷静(金)、聪颖(水)、热情(木)、勇壮(火)、坚毅(土)、地利之“合道”、天时之“福缘”。

在奇遇中，七元会影响路线的选择，在人物交互中，七元会影响较艺过程中的献策以及秘闻的传播概率、npc在时节变换时的遭遇和行为等等。

七元数值范围为0~100，在奇遇中使用会临时改变，不过要永久性改变七元，需要通过以下方法：

-人物特性

-人物五行属性

-元鸡好感度

-奇遇中使用赋性改道

-奇遇中使用合道得助

作用

冷静：人物应对复杂情况与变化的能力，互动时冷静较高不易参与战斗、结仇、内息紊乱。

奇遇判定中更容易消除减益，遭遇特定商会。

聪颖：人物认识、学习事物的能力，互动时聪颖较高更易习得功法、对人下毒。

在具有聪颖赋性的奇遇格触发特殊事件时，一般为较艺事件(异士居)。

热情：人物探索新鲜事物、发现与传达信息的驱动力，互动时热情较高更易为他人疗伤驱毒、获得物品，热情越高。

在奇遇冒险的过程中，越容易倾向于探索隐秘地点。

勇壮：人物勇于面对危难的能力，互动时勇壮越高越易参与战斗，勇壮值越高，在奇遇冒险的过程中，越不会因为受到各种恐吓而退缩，反而会主动寻求敌人或危机。

在具有勇壮赋性的奇遇格触发特殊事件时，一般为战斗事件。

坚毅：人物忍耐极端事物的意志力，互动时坚毅较高不易意外中毒/受伤/内息紊乱。

在奇遇中通过坚毅时，判定成功可疗伤/解毒/消除负面影响/获得内力修为。

福缘：人物上受于天，得天独厚的天赋，互动时福缘较高更易获得高品级的物品、秘籍。

奇遇判定可以增加物品质量等，总体来将就是提高奖励品质。

合道：人物下受于地，合于大道的天赋。

在奇遇中可以降低技艺判定要求。