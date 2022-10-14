太吾绘卷赋性改道有什么用 赋性改道怎么玩

2022-10-10 09:09:16 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家在秘境探索中玩家能够使用赋性改道选择不同的路线，这样能够避免战斗，那么太吾绘卷赋性改道怎么使用？一起来看看吧。

太吾绘卷赋性改道使用方法

当玩家对于当前行进的路线不满意时，可以利用人物的七元赋性来实行赋性改道，点击可以进行改道的奇遇格时，会显示赋性改道。

选择该选项后，根据目标奇遇格赋性及其数值，消耗人物对应赋性数值，并为具备“相生”关系的赋性增加相同数字(例如，消耗勇壮(火)时，会增加坚毅(土)的数值)。

因此在奇遇中，玩家的赋性(对应五行属性的赋性)的总值保持不变，会在使用赋性改道的过程中相互转化(临时转化)。

当通过赋性改道使得某项赋性的临时值被减少至0时，则暂时不能使用该项赋性进行改道。

改道后，当选择的目标奇遇格为“原本路线中某一奇遇格”的“可选方向”时：前半段路线保持不变，以目标奇遇格为新的起点，按照路线生成规则重新生成后半段路线。

当选择的目标奇遇格不符合上述情况时：会在原本路线中的某一奇遇格起，以最短直线连接至目标奇遇格，中途经过的奇遇格的赋性属性不会影响新路线的生成，此时再以目标奇遇格为起点生成后续的路线。

判断前进方向时使用的是赋性显示在人物面板的实际值而不是经过赋性改道后的临时值，因此使用赋性改道不会影响路线的判定方式。

赋性改道依然遵循“不走回头路”的原则，违反该原则的目标奇遇格即使在玩家有足够的赋性值情况下仍会显示为灰色。