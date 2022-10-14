太吾绘卷合道得助怎么用 合道得助是什么

2022-10-10 09:08:47 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家在奇遇秘境中，玩家可以使用合道得助选择另一条道路，这样可以避免战斗或者收集更多的材料，那么太吾绘卷合道得助机制是什么？一起来看看吧。

太吾绘卷合道得助作用介绍

当玩家对于某一奇遇格的技艺检定感到不满意时，可以消耗合道来降低该奇遇格的技艺检定难度至0，即必定能通过该奇遇格的技艺判定。

使用合道得助会消耗合道的数值，消耗值等于该奇遇格的赋性数值。

合道值通常不高，提升方式极为有限，通常每次奇遇能够进行合道得助的次数不多，一定要选择收益较高的格子。

玩家可以通过赋性改道来选择收益高的路线，或者通过改道来避开战斗。

改道后，新路线有可能出现技能鉴定不达标的情况，此时就可以用合道得助来消除技能鉴定。

某些特别想要获得的奖励也可以用合道得助来规避技能鉴定。

例如没有制木能力还想要制木鉴定格子的奖励，那就合道得助吧。