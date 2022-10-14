太吾绘卷怎么让主角入魔 入魔在哪里触发

2022-10-09 09:18:06 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中又正邪两种玩法，玩家如果想玩邪道可以让主角入邪或者入魔，这样能提升不少属性，那么太吾绘卷主角怎么入魔，一起来看看吧。

太吾绘卷主角入魔方法

主角是可以入魔或者入邪的，不过正式版更新之后主角入魔的难度变低了，而主角想要入魔的话可以每个月丢东西，把自己的心情弄到极悲，然后泡血池，实在不行的话就打个MOD。

入魔还是老样子，丢东西，把自己负重弄的超好多，丢一个月基本就悲极救不回来了 ，泡澡，掉心情加入魔值。

因为全局调整过一次，掉心情加的入魔值变少了。(本意是为了解决全世界NPC入魔太快的问题)

入魔太少你可以打个MOD，增加入魔值比率。

或者做完小化身剧情用碎片，加大量入魔值。