太吾绘卷财富特质是什么 财富特质有什么用

2022-10-09 09:15:16 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷财富特质是游戏中初始创建角色就能选择的特质之一，选择后有多种效果，那么太吾绘卷财富特质有什么效果？一起来看看吧。

太吾绘卷财富特质作用介绍

有部分玩家是点了财富特质的，财富特质会让身上多出挺多装备之类的东西，走的时候最好把能带上的全给带上了。

可分为四类：

第一类：资源 这类东西看着多，但是实际用起来你就会发现真心少 又不能遗传 (个人认为没啥性价比)

第二类：装备

俗话说衣食住行，这里就占了2个 前期虽然资源贫乏但是只要运作得当 其实也不是很缺资源，但是这两样东西前期想获得就有一定难度了 ，基本上要第二任村长才能弄到 可留给后人 (性价比较高)

第三类：宝物

有人就会问了 这玩意不还是装备吗?没错 这东西还是装备 ，但是我为什么拿出来单独讲?是这玩意在游戏里几乎不可能再获得 ，想要这东西几乎不能用家里有矿来形容了， 要用家里有好多矿形容，这东西要大量的钱堆出好感才能弄到 *修改器玩家请无视 (极高性价比)

第四类：村子建筑上限+10 如果说刚才的是千金难求 这个就是非卖品了，对于大多努力奋斗在贫困线上的人来说这个可能只是一种手段，但是对于玩家来说这个就是神器 你根本不能想象的到他们能用这个建筑上限赚多少钱和资源 甚至是上一个介绍的神器都触手可及 (对部分玩家性价比爆棚、另一部分无感)