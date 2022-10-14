太吾绘卷内功怎么选 什么内功好用

2022-10-08 09:25:39 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷内功是游戏中非常重要的功法，玩家的内功属性越高增益越大，在战斗中也越强那么太吾绘卷内功选什么好？一起来看看吧。

太吾绘卷内功选择

内功的收益有3种，1为格子的增加、2为对自身基本属性的提升、3为独有的正逆特效。

1 格子数量增加。简单想想这好像是纯收益，稳赚不赔，但其实有陷阱。摧破、轻灵、护体、奇窍有几项并不是越多越好，至于那几项后面说。

2 对自身基本属性的提升。这个基本属性的提升是由突破时《总纲》的选择而改变，这是我们自己选择的，所以要根据个人的玩法、打法选择不同的正确收益。

3 独有的正逆特效。这个是一个内功最重要的地方，一个好的特效或者多个特效产生的联动，都能让你的战斗能力产生质变。

总结：带内功时，想一想 这个格子是我需要的吗?突破的总纲选对了吗?这个特效能对我的战斗产生帮助吗?这3个问题的占比里 特效最重要，格子次要，总纲最末。