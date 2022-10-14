太吾绘卷百花核爆点穴流功法怎么选 百花核爆点穴流怎么搭配

太吾绘卷剑冢是游戏中很难打的一个副本，每一个剑冢的boss都不同，打起来难度很大，下面就为大家分享太吾绘卷剑冢boss打法。太吾绘卷剑冢boss打法游戏中的战斗ai有一定的问题，所以我们可以凭借这一点来打boss，只要你催破够高空手能打出伤害就行。就是当打boss的时候，进去的时候看他的攻击范围，比

2022-10-12 | 0