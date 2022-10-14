泰拉瑞亚史莱姆在哪里 闪耀史莱姆气球怎么获得

2022-09-30 09:12:32 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚游戏中有很多种史莱姆可以收集，每一种史莱姆的分布位置都不同，那么泰拉瑞亚史莱姆怎么收集？一起来看看吧。

泰拉瑞亚史莱姆都在哪

1.呆瓜史莱姆:击败史莱姆王后生成

2.粗暴史莱姆天狼星:血月钓鱼有几率钓到

3.笨拙史莱姆:在半空中绑个气球飘荡，打破气球获得(可以被生命体分析仪探测到)

4.侍卫史莱姆:对着任意史莱姆扔一把铜制短剑后生成

5年长史莱姆:首先要在地牢刷一把金钥匙，然后去洞穴层找到伪装成一个小宝箱的中立生物，名字叫“老旧摇摇箱"用金钥匙打开，年长史莱姆就出现了(我的是在丛林洞穴层刷到的，可以被生命体分析仪探测到)

6.唱将史莱姆:打败史莱姆皇后会掉落“闪耀史莱姆气球”将其扔到(左键扔出)微光池子里面就会出现，无底微光桶需要10个夜明锭+无底水桶合成

7.冷酷史莱姆:开派对的时候概率到来，会左下角提示，Npc和玩家发动的派对均可(出现的时候我站在派对女孩旁边，不知道这个是不是必要条件)

8.神秘史莱姆:对丛林地形稀有生物神秘青蛙使用净化粉，青蛙就变王子了，哈哈～这个青蛙带个帽子。