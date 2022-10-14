太吾绘卷玉女神剑流怎么用 玉女神剑流功法怎么选

2022-09-30 09:07:07 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷玉女神剑流是游戏中的玩法之一，这个流派的强度非常不错，那么太吾绘卷玉女神剑流怎么玩法？下面就为大家介绍一下。

太吾绘卷玉女神剑流玩法攻略

核心三个功法：

峨眉玉女神剑，读条的时候可以无读条放另一个催破技能，放完另一个，回到玉女神剑读条的时候可以再放另一个，可以无限循环。

武当无极剑式，你没有式的时候，可以释放，不消耗式。

伏龙逆醉卧东海，你醉酒(随便喝一个9品酒就是醉酒状态了)时使用这个身法，持续时间内即使架势和提气不够，也可以放催破技能，但是会减威力。

三个配合，玉女取消读条，无极取消式的要求，逆醉卧取消架势和提气要求，于是就变成了逆醉卧-玉女读条-瞬发无极剑-回到玉女读条-瞬发无极剑-回到玉女读条-瞬发无极剑-...无限循环，对面啥都干不了，因为一直是我们的技能动画。

开完玉女切自动战斗看戏就行了,AI无缝释放无极剑。