泰拉瑞亚怎么用bug刷东西 刷物品bug怎么使用

2022-09-30 09:05:39 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚1.4版本更新后，游戏中增加了不少bug，其中有个bug能让玩家一直重复刷东西，那么泰拉瑞亚无限刷物品bug怎么使用？一起来看看吧。

泰拉瑞亚刷物品bug使用方法

在泰拉瑞亚最新一次的版本更新中，加入了诸多的物品以及武器，而有些物品的兑换获得方式较为苛刻，需要玩家花费大量时间，以下就是小编搜集出的几种办法。

1.想必大家都知道在1.2版本的备份复制物品大法，虽然后来官方移除了这个功能，但是安卓玩家仍可以在文件中修改，在1.4中，仍然可以使用;首先打开DATA，再找到游戏文件夹，找到Players这个文件夹，然后把人物中间的文件替换成你想要物品的存档，然后回到游戏中，这时候可以看到，能选择两个同样的人物。

此时随意选择其中一个人物进入游戏，然后把要复制的东西放到一个可以储存物资的地方去，接着退出游戏，换成另外一个相同人物进入再取出复制的物品即可。

2.第二种方法需要用到双筒望远镜，望远镜的获取方式是打克眼有几率掉落，然后带上你想刷的物品，随便找个商人npc。

然后把要刷的物品卖掉并点击双筒望远镜;一边移动视觉，一边按住购买键，小编刷的是夜明锭，现在大家看到小编背包中的夜明锭已经刷好了，重复以上的操作，直到刷到玩家想要的数量为止。

武器的刷法也和上面一样，先把复数物品卖给商人，重复前面的操作，将武器卖给商人，接下来再购买这个武器，它就成功刷出来了。

3.上面两个办法对一些小白来说可能过于繁复，接下来介绍一个较为简单的方法，首先将想要刷的物品放在箱子中，然后退出地图保存，再次进入游戏地图，然后自杀;退游戏后台。重进游戏，重进地图，恭喜你，你要刷的东西已经翻倍了。

附加条件：请关闭自动保存。钱币不能刷，大宝石不能刷，中核硬核人物不能刷(会掉落的东西都不能)。