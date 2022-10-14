太吾绘卷心法盘有什么用

2022-09-29 09:09:14 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷心法盘是游戏中非常重要的道具，玩家能通过心法盘来修炼功法和境界突破，下面就为大家介绍来修炼功法和境界突破的使用方法。

太吾绘卷心法盘作用介绍

心法盘上部结构为心法总纲，从左至右分别是刚正、仁善、中庸、叛逆、唯我。

心法盘下部结构为心法细则，分正(绿)、逆(红)各五卷。

而选用不同的总纲、细则就可以获得不同的突破效果。