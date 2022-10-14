太吾绘卷武林大会怎么触发 武林大会怎么玩

2022-09-29 09:03:52 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷武林大会是游戏中的玩法之一，玩家需要到指定的位置才能触发，获胜后能成为武林盟主，那么太吾绘卷武林大会在哪举办？一起来看看吧。

太吾绘卷武林大会位置

没有特殊情况的话武林大会在太原举办，或者NPC搜索，看掌门在哪里基本就是哪里举办。

武林大会有各个门派的高层去参加，所以应该能打赢各个门派高层(非掌门)的时候再去。否则遇到个唯我的明王、血犼长老什么的，打输了直接就死了。

七品要打赢，没戏，但是如果就想去跟各大掌门长老搞好关系，可以去聊聊天。如果不介意sl，可以试试能不能捡到五品六品人物学越阶功法(逃跑事件帮助，破坏事件胁迫)

太吾绘卷中武林大会在第10、20、30年的立夏时节举办，各门各派的顶尖高手纷纷荟聚于此地，他们各自身怀绝艺、武功盖世，为夺得武林盟主之位而倾尽全力。