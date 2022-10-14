太吾绘卷元鸡有什么用 元鸡好感度怎么增加

2022-09-28 09:11:55 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷元鸡是游戏中正式版增加的一种宠物，玩家获得元鸡后能增加不少属性，下面就为大家介绍太吾绘卷元鸡的作用，一起来看看吧。

太吾绘卷元鸡作用介绍

元鸡是游戏里非常独特的一种宠物，属于是正式版更新的，而元鸡的作用就是增加主人的后天特质，当然元鸡并不是得到就能增加后天特质，你还需要增加元鸡的好感度才可以。

提升元鸡的好感度的话需要去抓蛐蛐喂给她，尤其是那种高等级的蛐蛐儿。