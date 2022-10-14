太吾绘卷失心人怎么救 怎么让失心人加入

2022-09-27 09:15:02 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家穿过新手村到太吾村后，每过一段时间都会有失心人来袭击玩家，这里失心人都是可以救治的，那么太吾绘卷怎么救值失心人？一起来看看吧。

太吾绘卷失心人救治方法

游戏进行-段时间后， 会有不少失心人接连来袭击太吾。

这些失心人可以解救的。解救后会收为同道加入你。

1.一个月中的第-次战斗打的并不是本人。这时打的是闻恶声这类的魔。这时候是没法解救的,所以要先杀一次。

2.同一个月中如果连续两次攻击同-个失心人,第二次迎战的会是本人。这时候就像抓口袋妖怪一样, 先把它打残(存疑),然后使用道具》选伏虞剑柄敲它-》确定,就可以解救了。

刚正：+少量好感，入魔值清0，之后可以入队。

仁善：+大量好感，入魔值99，之后可以入队。

中庸：+中量好感，入魔值50，声誉清0，之后可以入队。

叛逆：继续入魔。

唯我：处决。