太吾绘卷困难模式什么功法好用 困难模式怎么通关

2022-09-27 09:09:50 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中有多种难度可以选择，每一种难度对游戏产生的影响都不同，需要玩家合理搭配功法，那么太吾绘卷困难难度怎么玩？一起来看看吧。

太吾绘卷困难难度攻略

透骨剖析法

这个绝技可以很好的避免前期刮痧，打不动人的情况，因为正式版的受伤程度为4个阶段，分别是一级破绽-二级破绽-三级破绽-不可消除的伤口，大部分困难难度的前期战斗很有可能你只能打出一级破绽，导致前期非常刮痧，练了这个后相当于一级破绽变成二级破绽，有了100%的提升，绝对的前期超模绝技!

PS：逆练效果是当受到直接内伤时，伤势程度增加一层，所以是个非常通用的功法。

辟甲真钢十四诀

这个功法就是简单粗暴，实测+50破甲 +50坚韧，有多余的格子都可以放这个功法

天关通

这个绝技可以向司徒还月请教获得，逆练后是消除7个破绽，正练好像是消除7个动心，总之能让你被打残后有一定的回复手段，还不错的绝技，在高难的战斗情况中，触发频率还挺高的

狮啸功

人称少林小狮子吼，也就是狮相门的五品绝技:狮啸功

玩拳法的玩家一定要学习这个功法，能够在开局迅速缩短距离，而别人开局是不能动的，因为人家脚力为0,有个金锁锁着,这样可以快速进入你的节奏。

卧虎功

这个卧虎功是配合另外一个神级身法“天河游步”的，我也附上效果图，大家可以看看combo，开局先用天河吸护体，吸到BOSS的护体为0后，卧虎功能让你更肉一层，再加上之前提到的天关通。

除非差距过大，你基本是死不了的。

兵闻拙速

这个可以搭配狮相门的狮啸功使用，打断对面的腿，人称小披甲龙龟