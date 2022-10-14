太吾绘卷出生时间怎么选 出生时间不同有什么区别

2022-09-26 09:14:15 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家开始创建角色可以选择角色的出生时间，不同的出生时间对应不同的属性，这对之后的功法学习等有影响，那么太吾绘卷出生时间有什么不同，一起来看看吧。

太吾绘卷出生时间属性介绍

首先，大家要忘记EA的设定，坚毅不影响读书了。

然后是合道这个属性，重点说一下在奇遇中会有不同的格子：

黄色是没有任何东西可以拿的格子;

红色是有东西，但你的属性不达标的格子;

蓝色是属性达标，可以获取东西的格子。

而合道可以无视要求把公司格子变成蓝色。

想一想EA里的大较，明明你能学到功法，但造诣不够，恶心不?所以我推荐选合道多的月份，毕竟其他属性都可以后天获取，合道几乎不行，比如巳月，20合道。