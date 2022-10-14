太吾绘卷高级装备在哪里获得 哄骗怎么用

2022-09-26 09:11:19 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷装备是游戏中非常重要的系统，玩家的装备品级越好属性就越高，在战斗中优势就越大，那么太吾绘卷高级装备怎么获得？一起来看看吧。

太吾绘卷高级装备获取方法

装备获取：悍匪砦

先说收益：每个月自动输送奇六品~极四品的装备，不需要手动收菜。

①由于当前存在魅魔悍匪的恶性bug，请大家在进入前把催破点到0，第一个小头目选择催破，过了第一个小头目之后全部加上去催破

②打完之后把村民随便挂个来监管。

③每个地区都会有，如果有强需求可以多去几个地儿种菜。

高阶装备、功法获得(邪道玩法)：哄骗/抢劫

哄骗需要【技艺比拼】，但是难度较高，惩戒则是直接抢劫，但是可能会打不过，巧取豪夺是最好的选择。

①窃取，一直偷就完事了。

②夺取，有几率被逮捕，但是打架的时候相对直接抢劫比较简单，一样能够得到全背包的东西。

如果机体强度不够，可以专门找属性低的高职位小朋友下手，或者看背包东西好不好再下手，按照这种方法获得了大量的二品、三品功法和装备。

最恐怖的是，在当下版本，抢夺和偷窃的成功几率极高且掉好感度比较小，随便送点垃圾好感度又回来了，还不会结仇，就很夸张。——在打不过剑冢得到更高支持率的时候可以选择这种方法拿到高等级功法。