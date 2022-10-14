泰拉瑞亚飞翔之魂有什么用 飞翔之魂怎么得

2022-09-26 09:07:00 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚飞翔之魂是游戏中道具之一，这个道具只能在困难模式中获得，那么泰拉瑞亚飞翔之魂在哪里获得？一起来看看吧。

泰拉瑞亚飞翔之魂获取方法

飞翔之魂是一种困难模式制作材料，用于制作若干种不同的翅膀和飞翔之魂瓶。

获得方法

飞翔之魂由飞龙掉落，是除光明之魂和暗影之魂外最为常见的魂。

飞翔之魂在飞龙被杀死后掉落在它的头部位置，和其他魂一样，掉落后飘浮在原地而不是落到地上。如果飞龙被杀死时头部在屏幕外或在物块内，这会使飞翔之魂掉落后更加难以寻找。