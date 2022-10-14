太吾绘卷怎么提升npc心情 npc资质怎么获得

2022-09-23 09:07:59 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中有很多npc玩家可以互动，大多数npc都能加入玩家的队伍，玩家能给他们提升心情资质增加战斗力量，那么太吾绘卷npc心情怎么提升？一起来看看吧。

太吾绘卷npc心情提高方法

奇书装备到身上可以加100对应资质，修习二品一品功法还是挺有帮助的，突破的步数不至于太少。此外还可以送给紫竹化身解读，有各种精进效果。非常大，非常强，但是难获得，bd只是个框，有了奇书你还能自己改

1.装备加资质

2.给工具人，剑二学神一

3.给小橡树，精进武功

越强的bd越不需要奇书，相反越吃奇书越能说明bd不够强，举两个例子，元山刀剑合击，四个刀剑带的越多越需要更多的奇书去腾格子撑属性多带触发类技能弥补更多刀剑的弊端;以及铸剑御射，即便有连环扣无限叠加，也是要天通奇书的乱杀来打高伤害的，天枢玄机的刃甲不死身虽然能用但不好用要考虑命中还要操作，而逆天铸玄铁的平A小鸟不用奇书是平A强