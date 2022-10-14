太吾绘卷沛然决在哪获得 沛然决好用吗

2022-09-22 09:16:20 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷沛然决是游戏中的功法之一，这个功法在前期非常好用，使用后全属性内力增加24，那么太吾绘卷沛然决怎么获得？一起来看看吧。

太吾绘卷沛然决获取方法

沛然决只在游戏开局处义父传授武功那里取得，相当于四品的内里功法，非常强力。选择顺序是1-9-1。沛然决能够为玩家打下坚实的内功底子，伤害也不错。

沛然决被很多玩家公认为是新手能够拿到的最好武学，注意是新手的最好武学，相当于四品的内功。

除非你主力输出是混元技能，不然这些心法都要比沛然强。