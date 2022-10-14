太吾绘卷怎么刷商人好感度 商人好感度上限怎么提升

2022-09-22 09:13:54 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家能在商人这购买各种物品道具，玩家购买道具还能提升商人好感，那么太吾绘卷商人好感怎么提高上限？一起来看看吧。

太吾绘卷商人好感上线提升方法

商人有个好感进度条，多买肯定能涨，这样能买到更好的物品。

商人好感有上限，必须打剑冢才能解锁。

在太吾村遇到的商人都加对应帮派好感，去对应的大城市商人那购买物品，会刷新同样的好感物品。

比如我在太吾村伏牛有40好感，我去云南大理那的伏牛帮买一样是40好感，去其他大城市一样是40好感，都刷该好感物品。

送礼的话收礼有最低下限：

1.白和绿字人物收所有

2.浅蓝字人物收八品以上

3.紫色收七品以上