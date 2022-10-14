太吾绘卷手抄和真传有什么不同 手抄和真传有区别吗

2022-09-22 09:09:36 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中有大量的功法给大家使用，有的玩家发现了功法中有手抄和真传两种，那么太吾绘卷手抄和真传有什么区别？一起来看看吧。

太吾绘卷手抄和真传区别介绍

真传正练，手抄5章之后开始逆练，逆练了内息紊乱，加debuff，满了就挂了

真传就是正版货，没毛病。手抄本就是抄录的，可能抄错然后练出毛病或者故意抄错为了防止外漏。不过练过手抄本没出逆练的，应该是没抄错的版本吧，还是我记错了

功法练到第5页的时候才会有特效，达到这个前置条件，逆练页数>正练页数的时候是逆练，逆练=正练的时候是冲解，逆练页数<正练页数的时候是正练。读一页真传页会加一次你的功法属性上限，手抄会降低使用需求，对着功法按Alt可以看到