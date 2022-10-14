太吾绘卷怎么让同道战斗 同道怎么使用

2022-09-21 09:15:06 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷同道是游戏中的玩法之一，玩家满足一定条件能邀请npc成为同道，那么太吾绘卷同道怎么参战？一起来看看吧。

太吾绘卷同道参战方法

打开人物界面后，点击自己人物头像上方的两个小人，点一下就有队友设置界面了。

【同道出手进攻】

进度积累速度由好感、剑数决定，

每“次”是否积累和勇壮有关(20+勇壮)，逆南斗六星阵可以增加每次积累概率(+50%)

每“次”积累量=cd基础速度(即好感/1000)*(20+20*剑数量)/100*一个时间刻度(不明)

(我不知道多久一“次”但可以跟据实战大概估计)

当进度积累满时，他就会掏出一把趁手的兵器来那么一下(三把武器距离都不对才会掏出石子之类)，然后其他人的进度-20

【同道防御】

进度积累部分类似进攻

进度积累速度由好感、盾数决定

每次是否积累和坚毅有关(20+坚毅)，正南斗六星阵可以增加每次积累概率(+50%)

每次积累量=好感/1000*(20+20*盾数量)/100*一个时间刻度

每当对面要进攻/放功法时

判断首先看他死没死(算了)和是否伤势过重——。。虽然死了(似乎)就不积累防御进度了。。但不代表就不出来帮忙(如果有逆练十二血童大法的话)

如果重伤/死了，但有逆练十二血童大法的话，就还有几率(20+2*盾数，最高35(本来最高就36这是何必))