喷射战士3刮水刀是什么 刮水刀怎么使用

喷射战士3刮水刀是游戏中的武器之一，这个武器很实用，需要玩家到达一定等级才能解锁，那么喷射战士3刮水刀好用吗？一起来看看吧。
雨刷刮水刀 (解锁等级5)
副武器:鱼雷
特殊武器: 终极印章
攻击模式：有普通横斩(附加横向飞墨)和蓄力斩 (附加垂直飞墨)
普通横斩(两段)
1.横向飞墨(伤害30)，涂地可形成大约四小块“不连续型”的墨汁(有强迫症者强烈不推荐)
2.本体伤害(伤害15)，你没看错，被砍到比喷到伤害低一半，你要纯用杆子砍死人要砍7下，当你与敌方距离够近，可以造成30+15=45的伤害。
蓄力斩(两段)
1.垂直飞墨(伤害60)，有人会称为剑气(但是他是刀阿?!)，涂地能力为直条满涂(舒服)。
2.本体伤害(伤害60)
当你与敌方距离够近，可以造成60+60=120的伤害，即可以一刀一个。
其中蓄力斩还有一个踏步的机制，在攻击的时候方向键往前即可使出。(判定非常严苛，你稍微斜走就不会触发...)
特殊情况(墨水不足状态)
当你没墨的时候普通横斩是完全没有伤害的，杆子砍到人也没有，不要在那边没墨还在那边盲击，不过如果是蓄力斩，不管有没有墨都可以攻击。
只是蓄力的时间会变得稍微长一点，在紧急情况还是很好用的(墨汁挤一挤就可以挤出来的，就跟时间一样
副武器——鱼雷技能
会直接飞向对手的次要武器，只要朝着对手附近投掷就会变型并飞向对手，最后位在中弹的地方爆炸喷洒墨汁，对手可以用攻击的方式击落。
伤害有两种：爆炸 (伤害60)和小炸弹(伤害12)
除了骚扰能力一流(最喜欢丢站在高处狙击的敌人)，命中还有小炸弹溅射。要知道他还有索敌的能力，可以帮你找出墨汁里的敌人，使用上尽量往上丢，不要丢到地上(跟丢水沟一样....)
缺点：鱼雷是会被敌人打掉的，不过我目前还没遇到那种高手，而且混战也很难特地打掉，还有护盾也很克制，鱼雷丢过去就不见了....
特殊武器——终极印章技能
以巨大的印章展开攻击，按住可以向前移动，并同时使用印章敲打攻击，按下R并方开可以朝远处投掷印章，并结束特殊武器的攻击。
基本上就有几种使用方式：
按住不放
点按
空中攻击
投掷
就看情况使用，不要都无脑按到底，转弯有半径，你可能会被当狗在遛。
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