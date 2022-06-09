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沙石镇时光凉拌苜蓿配方是什么 凉拌苜蓿怎么制作

2022-06-09 09:17:13来源：互联网编辑：佚名

沙石镇时光凉拌苜蓿是游戏中的菜谱之一，需要玩家使用正确的配方才能制作，下面就为大家分享沙石镇时光凉拌苜蓿制作方法。

沙石镇时光凉拌苜蓿配方分享

将苜蓿洗净加入作料而成，天气炎热时吃凉爽可口，也有不少人吃不惯苜蓿的味道。

来源：中级烹饪

烹饪方式：炒锅

类型：爆炒

所需材料：苜蓿，盐x1(购买获取)，辣椒x1(种植获取)

效果介绍

生命+109

售价(根据品质): 12绿色 14.4蓝色 19.2紫色

推荐送礼npc：米格尔，扎克，莫特爷爷。小叉——喜欢

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