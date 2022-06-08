吸血鬼幸存者0.7版本鞭子姐怎么解锁 解锁鞭子姐打哪张图

吸血鬼幸存者鞭子姐是0.7版本中新增的一个角色，需要玩家在特定的关卡中才能解锁，下面就为大家分享吸血鬼幸存者0.7版本鞭子姐解锁方法。
解锁鞭子姐选择新地图，更新0.7版本后新地图
进入后按esc显示地图，之后在正下方问号处打败守棺怪物解锁。
沙石镇时光相机是游戏中的拍摄机器，需要玩家先收集全部的材料才能合成，之后还需要使用修复机来修理，下面就为大家分享沙石镇时光相机获取方法。沙石镇时光相机相机获取方法分享旧世界的精密仪器，虽不清楚原理，但可以方便人们记录下生活的瞬间。获取方法:收集所有部件后使用古物修复机修复。相机右侧主体相机的一部分，
沙石镇时光猫舍是游戏中的动物建筑之一，送给npc后能增加幸福度和好感度，那么沙石镇时光猫舍专门制作？一起来看看吧。沙石镇时光猫舍制造方法分享为猫咪们量身打造的高质量小屋，防水性能优异，保暖又舒适。来源：工作台所需材料：硬木板x2，简单皮革x2推荐送礼npc：非常喜欢——埃尔西
狙击精英5长距离射击勋章是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家在远距离用狙击枪击杀敌人才能完成，下面就为大家分享狙击精英5长距离射击勋章攻略。狙击精英5长距离射击勋章攻略我已经总结出拟真模式下长距离射击，一枪完成的方法，成功率很高。分两种情况，一种是在射击位可以看到目标，一种是有树木遮挡，射击位不容易
狙击精英5裹布是游戏中武器的装饰皮肤，需要玩家击杀一定数量的敌人才能解锁，下面就为大家分享狙击精英5裹布解锁方法。狙击精英5裹布解锁方法分享裹布解锁需要一定数量击杀入侵的狙击手。20个击杀就可以解锁全部武器的装饰。这些天慢慢摸索出来的套路，一天基本上就能刷完。1.入侵功能和存档无关本身，而是进入存档
沙石镇时光不要浪费是游戏中的成就之一，需要玩家在地图中收集50各粪便，那么沙石镇时光粪便哪里多？一起来看看吧。沙石镇时光不要浪费成就攻略玩家需要捡拾粪便50次来解锁这个成就粪便主要刷新在有动物的地方，捡50次就可以，还是比较好完成的。可以和无心之失成就一起完成，无心之失需要玩家赠送给npc对方不喜欢
狙击精英5远首击杀是游戏中的特殊成就，想要解锁这个成就需要玩家用狙击枪在300米外狙杀元首，下面就为大家分享狙击精英5远首击杀成就攻略。狙击精英5远首击杀成就攻略远首击杀是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：在dlc狼山中，在至少300米外击杀元首。元首是没法击晕搬尸的，但元首开局必定去地图最右边
沙石镇时光分拣机是游戏中非常重要的机器，能够分类各种废品，但是需要玩家先获得图制才能制造，下面就为大家分享沙石镇时光分拣机图制获取方法。沙石镇时光分拣机图制获取方法分享制造分拣机首先要找到齐衡使用5张数据光盘换得分拣机图纸。第二日清晨即可收到随信一同寄来的废品分拣机图纸。制作废品分拣机需要使用青铜板
狙击精英5高效爆破是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家使用手雷一次炸死三个敌人，这个条件比较苛刻，下面就为大家分享狙击精英5高效爆破成就攻略。狙击精英5高效爆破成就攻略分享高效爆破是游戏中一个比较特殊的成就，完成条件为：使用一颗手榴弹击杀3名步行的士兵。这个成就可以在任务8做。任务一开始就有3个人站
沙石镇时光游戏中玩家能使用各种机器来制作物品道具，很多玩家不知道制作相框要什么材料，下面就为大家分享沙石镇时光相框的制作方法。沙石镇时光相框制作方法分享木质的相框，用来存放珍贵的照片，也可以摆在桌上，成为别具一格的收藏品来源：工作台所需材料：木板x1，纸x1制作方法制作相框完成任务的难点在于收集纸，
太阁立志传5DX奉纳相扑卡是游戏中的一种的收集道具，需要玩家在宿屋中获得，但是有个前提条件需要有男丁才能触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX奉纳相扑卡获取方法。太阁立志传5DX奉纳相扑卡获取方法分享奉纳相扑和田乐能这两张卡，又没用又难拿,其中尤其以奉纳相扑最坑爹。我看了很多攻略，都只说7-9月进宿