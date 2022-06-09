地平线2西部禁域新游戏成就怎么做 代币怎么获得

地平线2西部禁域新游戏是游戏中的成就之一，这个成就解锁条件比较难，很多玩家都不知道怎么达成。下面就为大家分享地平线2西部禁域新游戏成就攻略。
武器8把，每把售价10币。
彩绘5种，染料4种，每种5币，共需125币。
第一次开始“新游戏+”时，建议在完成主线任务后，优先考虑叛军前哨、大坩埚以及辅助角色的支线任务这些每完成一个可获得3个勇者代币的内容，其他内容每完成一项可获得2个代币。
除了部分零工之外，可以忽略掉只给1个代币或根本不给代币的内容，没必要去完成。
因为勇士的代币会被继承到新存档中，只需在收集95个代币后开始进行第二轮“新游戏+”(选择超难难度)，这样只需从第二轮的主线中获得外的30个勇士代币去购买剩余内容即可(从猎人、染工、面部彩绘师处购买解锁)。
不建议在极难难度下刷。
最低难度下只要支线和收集物(有几类收集物不给币，注意甄别)做得积极，差不多主线过半就可挣够95币(假设你极难那一周目只打了主线，只拿到主线的30币)，耗时10小时出头。
沙石镇时光凉拌苜蓿是游戏中的菜谱之一，需要玩家使用正确的配方才能制作，下面就为大家分享沙石镇时光凉拌苜蓿制作方法。沙石镇时光凉拌苜蓿配方分享将苜蓿洗净加入作料而成，天气炎热时吃凉爽可口，也有不少人吃不惯苜蓿的味道。来源：中级烹饪台烹饪方式：炒锅类型：爆炒所需材料：苜蓿，盐x1(购买获取)，辣椒x1(
吸血鬼幸存者鞭子姐是0.7版本中新增的一个角色，需要玩家在特定的关卡中才能解锁，下面就为大家分享吸血鬼幸存者0.7版本鞭子姐解锁方法。吸血鬼幸存者0.7版本鞭子姐解锁方法分享解锁鞭子姐选择新地图，更新0.7版本后新地图进入后按esc显示地图，之后在正下方问号处打败守棺怪物解锁。
地平线2西部禁域新游戏是游戏中的成就之一，这个成就解锁条件比较难，很多玩家都不知道怎么达成。下面就为大家分享地平线2西部禁域新游戏成就攻略。地平线2西部禁域新游戏成就攻略武器8把，每把售价10币。彩绘5种，染料4种，每种5币，共需125币。第一次开始“新游戏+”时，建议在完成主线任务后，优先考虑叛军
太阁立志传5DX三百年是游戏中的结局之一，需要玩家完成前置条件才能触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX三百年结局攻略。太阁立志传5DX三百年结局攻略分享条件：从二位以下其他大名全从属正一位非同盟大名少暴动数少于2居民安定度75以上(还要恶名低于60没有恶名称号)方法：注意一下居民安定度就可以基本然
沙石镇时光欧文是游戏中的一个npc，随着剧情的推进会交给玩家一个拍照任务，需要玩家拍摄四个景点，下面就为大家分享沙石镇时光欧文拍照任务攻略。沙石镇时光欧文拍照任务攻略一个欧文的支线任务，让你帮忙拍几张好看的风景照给沙石镇辟谣。因为这个任务没有任务追踪，只有任务栏里的文字描述，刚刚试出来了四张照片的地
沙石镇时光相机是游戏中的拍摄机器，需要玩家先收集全部的材料才能合成，之后还需要使用修复机来修理，下面就为大家分享沙石镇时光相机获取方法。沙石镇时光相机相机获取方法分享旧世界的精密仪器，虽不清楚原理，但可以方便人们记录下生活的瞬间。获取方法:收集所有部件后使用古物修复机修复。相机右侧主体相机的一部分，
沙石镇时光猫舍是游戏中的动物建筑之一，送给npc后能增加幸福度和好感度，那么沙石镇时光猫舍专门制作？一起来看看吧。沙石镇时光猫舍制造方法分享为猫咪们量身打造的高质量小屋，防水性能优异，保暖又舒适。来源：工作台所需材料：硬木板x2，简单皮革x2推荐送礼npc：非常喜欢——埃尔西
狙击精英5长距离射击勋章是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家在远距离用狙击枪击杀敌人才能完成，下面就为大家分享狙击精英5长距离射击勋章攻略。狙击精英5长距离射击勋章攻略我已经总结出拟真模式下长距离射击，一枪完成的方法，成功率很高。分两种情况，一种是在射击位可以看到目标，一种是有树木遮挡，射击位不容易
狙击精英5裹布是游戏中武器的装饰皮肤，需要玩家击杀一定数量的敌人才能解锁，下面就为大家分享狙击精英5裹布解锁方法。狙击精英5裹布解锁方法分享裹布解锁需要一定数量击杀入侵的狙击手。20个击杀就可以解锁全部武器的装饰。这些天慢慢摸索出来的套路，一天基本上就能刷完。1.入侵功能和存档无关本身，而是进入存档
沙石镇时光不要浪费是游戏中的成就之一，需要玩家在地图中收集50各粪便，那么沙石镇时光粪便哪里多？一起来看看吧。沙石镇时光不要浪费成就攻略玩家需要捡拾粪便50次来解锁这个成就粪便主要刷新在有动物的地方，捡50次就可以，还是比较好完成的。可以和无心之失成就一起完成，无心之失需要玩家赠送给npc对方不喜欢