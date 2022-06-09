地平线2西部禁域新游戏成就怎么做 代币怎么获得

2022-06-09 09:10:28 来源：互联网 编辑：佚名

地平线2西部禁域新游戏是游戏中的成就之一，这个成就解锁条件比较难，很多玩家都不知道怎么达成。下面就为大家分享地平线2西部禁域新游戏成就攻略。

地平线2西部禁域新游戏成就攻略

武器8把，每把售价10币。

彩绘5种，染料4种，每种5币，共需125币。

第一次开始“新游戏+”时，建议在完成主线任务后，优先考虑叛军前哨、大坩埚以及辅助角色的支线任务这些每完成一个可获得3个勇者代币的内容，其他内容每完成一项可获得2个代币。

除了部分零工之外，可以忽略掉只给1个代币或根本不给代币的内容，没必要去完成。

因为勇士的代币会被继承到新存档中，只需在收集95个代币后开始进行第二轮“新游戏+”(选择超难难度)，这样只需从第二轮的主线中获得外的30个勇士代币去购买剩余内容即可(从猎人、染工、面部彩绘师处购买解锁)。

不建议在极难难度下刷。

最低难度下只要支线和收集物(有几类收集物不给币，注意甄别)做得积极，差不多主线过半就可挣够95币(假设你极难那一周目只打了主线，只拿到主线的30币)，耗时10小时出头。