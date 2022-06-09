太阁立志传5DX三百年结局怎么触发 三百年结局达成条件是什么

沙石镇时光不要浪费是游戏中的成就之一，需要玩家在地图中收集50各粪便，那么沙石镇时光粪便哪里多？一起来看看吧。沙石镇时光不要浪费成就攻略玩家需要捡拾粪便50次来解锁这个成就粪便主要刷新在有动物的地方，捡50次就可以，还是比较好完成的。可以和无心之失成就一起完成，无心之失需要玩家赠送给npc对方不喜欢

2022-06-07 | 0