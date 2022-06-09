沙石镇时光欧文拍照任务怎么做 四张照片在哪里拍

2022-06-09 09:04:58 来源：互联网 编辑：佚名

沙石镇时光欧文是游戏中的一个npc，随着剧情的推进会交给玩家一个拍照任务，需要玩家拍摄四个景点，下面就为大家分享沙石镇时光欧文拍照任务攻略。

沙石镇时光欧文拍照任务攻略

一个欧文的支线任务，让你帮忙拍几张好看的风景照给沙石镇辟谣。因为这个任务没有任务追踪，只有任务栏里的文字描述，刚刚试出来了四张照片的地点，给各位分享一下。

前三张照片需要拍固定的建筑，所以位置相对固定，最后一张拍蜜罐蚂蚁的地点不确定，只要照片中出现这个怪物就可以了