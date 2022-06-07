沙石镇时光相机镜头怎么获得 相机在哪里修

2022-06-08 09:13:36 来源：互联网 编辑：佚名

沙石镇时光相机是游戏中的拍摄机器，需要玩家先收集全部的材料才能合成，之后还需要使用修复机来修理，下面就为大家分享沙石镇时光相机获取方法。

沙石镇时光相机相机获取方法分享

旧世界的精密仪器，虽不清楚原理，但可以方便人们记录下生活的瞬间。

获取方法:收集所有部件后使用古物修复机修复。

相机右侧主体

相机的一部分，沉甸甸的，估计有墨盒和成像装置,找齐剩下部分说不定可以继续使用。

相机左侧主体

相机的一部分，上面有不少按钮， 除了快i门别的都摸不着头脑,也许找齐剩下的部分会有帮助。

相机镜头

相机的镜头部分，拨开上面覆盖的灰尘依旧能看到清晰的透镜，拍出来的照片一定好看。

获取方法:可以在废弃遗迹1、危险遗迹1中掉落。