狙击精英5长距离射击勋章怎么获得 远距离打不中人在怎么办

狙击精英5长距离射击勋章是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家在远距离用狙击枪击杀敌人才能完成，下面就为大家分享狙击精英5长距离射击勋章攻略。
我已经总结出拟真模式下长距离射击，一枪完成的方法，成功率很高。分两种情况，一种是在射击位可以看到目标，一种是有树木遮挡，射击位不容易看清目标。武器选春田1903，瞄准器选择A2光学瞄准器16倍，弹药选择竞赛级弹药。
先说第一种情况，选择困难模式进入地图，找到大概的射击位，先用望远镜标记目标，看好距离，定位最终射击位。调整好弹药，开镜，用E键调整到合适的距离，按空格屏息，调整红色辅助落弹点锁定头部后，右键不要松开，一直开镜(这个时候可以先存个档，万一失败可以直接读档重来)上述步骤完成后，右手要稳，千万不要晃动鼠标，左手通过ESC和空格键调整难度到拟真，这个时候发现红色落弹点没有了，不要慌，直接左键射击，基本上这个时候子弹时间的动画就出来了，接下来就是右上角提示勋章完成，会有两个。说重点，困难模式下开镜锁定目标后，左手松开空格不要屏息了，右手鼠标千万不能晃动不要有位移，也就是瞄准镜的十字线对准的位置不能有变化，左手调整到拟真后，直接鼠标左键开枪。也可以存档后，不改难度开枪试一下效果，如果可以出现普通的勋章，就说明瞄准镜十字线对准的位置是正确的，可以读档再来一次。有个一两次就能掌握了技巧了。这里再说一下，有时候目标会走动或晃动，十字线锁定的位置很容易就不准确了，多观察，在目标长时间不动的时候再锁定位置，好在大部分的目标都是静止不动的。
再说第二种情况，进入地图后先去合适的位置用望远镜标记目标，然后再去射击位，到了射击位先存档，省的失败了还要再跑图。到了射击位，不用刻意找位置目视目标，有了目标标记，能不能目视都不重要了。对着标记开镜按空格屏息，红色落弹点能锁定目标就要可以了，剩下的就和第一种情况一样了。
通过测试，能不能射中目标只和瞄准镜十字线锁定的屏幕坐标有关系，和难度没有关系。综上所述，只要在困难模式下十字线锁定准确的坐标，鼠标不动，在拟真模式下就一定能射中目标。
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