狙击精英5裹布怎么获得 裹布要杀多少人才能解锁

狙击精英5裹布是游戏中武器的装饰皮肤，需要玩家击杀一定数量的敌人才能解锁，下面就为大家分享狙击精英5裹布解锁方法。
裹布解锁需要一定数量击杀入侵的狙击手。20个击杀就可以解锁全部武器的装饰。这些天慢慢摸索出来的套路，一天基本上就能刷完。
1.入侵功能和存档无关本身，而是进入存档前的设置。所以可以先把入侵关闭，把埋伏地点附近的杂兵清空。
2.埋伏地点最好是一个较大的室内空间，有掩体，出入口要窄并且少，最好不超过两个，室内要有电话(如间谍学院的大修道院)。
3.入口埋设地雷，高难度一个地雷可能炸不死，在旁边扔两个tnt一起殉爆能保证必杀。地雷不要摆在一眼能看见的地方，最好有一两级台阶遮挡，或者台阶上升阶段的尽头，或者梯子落脚处，窗户翻过来的落脚处等等，总之不要留给对面反应时间。
4.清好杂兵设好陷阱后最好手动保存一下，这个档就可以用来钓鱼了，退出后重进战役把入侵打开载入这个存档
5.正常情况下很快就有人来入侵了，如果没有或者刚结束一次入侵，重新载入存档，个人体验很快就会有受害者来。
6.入侵开始直接在埋伏处打三次电话，对面就会过来送死了 ，可以躲在能看到入口的掩体附近，防止对面拆除陷阱摸进来，这种情况基本遇不到。我蹲在间谍学院二楼基本上没开过枪，都是对面直接大步流星踩上地雷放特写。
开启入侵载入存档后最好再f5快速存档或者手动存档。时间长没人入侵载入这个存档一会就有人来了。入侵的匹配机制挺玄学的。
再补充一点，击杀以后如果对面头铁选重赛一定要选重赛(入侵前)，否则道具消耗光就不够用了。如果打电话对面离的位置足够远，记得把陷阱改一下位置最好是往前挪一道门槛。
可惜这代没有绊雷，否则还可以堵住更宽的口子。
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