狙击精英5子弹下坠机制是什么 弹道落点怎么判断

2022-06-08 09:01:45 来源：互联网 编辑：佚名

狙击精英5是一款逼真的第三人称狙击游戏，游戏中有个各种不同的狙击枪供玩家使用，不过这些枪豆存在弹道下坠机制，下面就为大家介绍狙击精英5子弹下坠机制判断方法。

狙击精英5弹道下坠机制介绍

《狙击精英5》中，系统自动根据玩家瞄准位置计算风力标位置和下坠标位置。

所以过风力标作与Y轴的平行线、过下坠标作与X轴的平行线，两条平行线的交点就是实际弹道落点。

然后下面是基本原理(对实际游戏没什么帮助的废话)。

与《狙击精英4》不同，《狙击精英5》极大幅度地简化了弹道，在《狙击精英4》可能还有“弹道计算”这种说法，《狙击精英5》则完全用不着计算，改动得非常简单了。

《狙击精英4》和《狙击精英5》中，弹道均为从原点出发，向第三、四象限延伸的两条曲线。

《狙击精英4》中，风力标仅为参考，并不能直接预示弹道位置。

风力标位置影响弹道的斜率，风力越大弹道斜率越小，即越靠近X轴。

弹道还与武器初速相关，初速越大弹道斜率越大，即越靠近Y轴。

玩家可以通过大量射击掌握大致的弹道。

《狙击精英4》和《狙击精英5》中，玩家均可以通过调节标尺来上下平移弹道，以此减少下坠对弹道的影响。

为了进一步便于理解，我们可以在平面直角坐标系中描述：

过原点作Y=X和Y=-X两条直线，其中Y<=0。我们设这是弹道。

设点(3,-3)和(-3,-3)是武器在0米标尺、100米距离上的弹道落点。

将标尺调节到100米，此时整个弹道向上平移3个单位长度，点(3,-3)和(-3,-3)移动到点(3,0)和(-3,0)。

这样一来，弹道中玩家需要的位置更靠近X轴，便于瞄准。

在《狙击精英5》中，新加入了下坠标这一设定。同时，风力标也不再只是仅供参考了。风力标现在会根据玩家瞄准位置实时更新其所在的位置。下坠标亦然。

也就是说，我们只需要过风力标作与Y轴的平行线、过下坠标作与X轴的平行线，两条平行线的交点就是实际弹道落点。

换而言之，《狙击精英5》的风力标和下坠标本身就是“瞄准辅助”，系统自动根据玩家瞄准位置计算风力标位置和下坠标位置。

实际上，弹道还是两条曲线。只是风力标和下坠标可以辅助你确定弹道上你正在瞄准的位置在弹道上所对应的点。