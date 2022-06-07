狙击精英5远首击杀成就怎么解锁 怎么在300米外狙杀元首

2022-06-07 09:22:43 来源：互联网 编辑：佚名

狙击精英5远首击杀是游戏中的特殊成就，想要解锁这个成就需要玩家用狙击枪在300米外狙杀元首，下面就为大家分享狙击精英5远首击杀成就攻略。

狙击精英5远首击杀成就攻略

远首击杀是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：在dlc狼山中，在至少300米外击杀元首。

元首是没法击晕搬尸的，但元首开局必定去地图最右边的茶室，解锁地图左上角的湖边出生点，开局直奔3楼，等元首到茶室然后确认够300米距离后击杀即可，难度不高。

装上亚音速子弹还不用触发警报，也能和成就秘密斩“首”、斩“首”行动一起完成。

目前有不低的概率触发元首的汽车在原地不动。向车开枪即可(不过这样就很容易被发现了)。