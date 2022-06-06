太阁立志传5DX奉纳相扑卡怎么拿 宿屋里没有男丁怎么办

2022-06-06 09:51:29 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX奉纳相扑卡是游戏中的一种的收集道具，需要玩家在宿屋中获得，但是有个前提条件需要有男丁才能触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX奉纳相扑卡获取方法。

太阁立志传5DX奉纳相扑卡获取方法分享

奉纳相扑和田乐能这两张卡，又没用又难拿,其中尤其以奉纳相扑最坑爹。我看了很多攻略，都只说7-9月进宿屋找丁男随机得到，但是，如果这个丁里有浪人，那么丁男只会一直让你去见他，如果没有浪人，宿屋里面就没有丁男了。

我在反复SL以及反复进出丁，点了半个小时鼠标后，总算发现，拿到这张卡的关键!首先就是丁里面必须要有浪人(一个最好，否则宿屋里没有丁男)，然后7-9月去宿屋找丁男聊天,丁男会让你见这个浪人。

这时候我们就去见这个浪人，请他喝茶或者送礼,把好感度拉到1星以上，然后再反复进出宿屋，丁男就会给奉纳相扑了!

我为了验证这一点，又读了另一个存档，实测有效，我进宿屋3次就拿到了!条件就是丁里面有浪人，主角和丁里浪人关系1心以上,然后反复进出宿屋，很快就拿到了!

我为了测试结果，又开了第三个档,验证有效，大大提高奉纳相扑的获取率。-般有7级茶器喝一杯茶就能有1心好感了，如果丁男还是让你去见他，就找这个浪人单挑几次，打到1心半就绝对可以。

这个方法比以前老攻略里面说的随机拿，效率提高太多了。