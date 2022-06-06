沙石镇时光前期怎么发展 青铜斧怎么造

2022-06-06 09:37:24 来源：互联网 编辑：佚名

沙石镇时光是一款非常有趣的模拟经营游戏，在开局需要玩家尽快发展，但是游戏前期的资源非常稀缺，下面就为大家分享沙石镇时光前期发展攻略。

沙石镇时光前期发展攻略

回收商店，光盘10个，所有的铜矿石和锡矿石(铜全买完，锡矿至少买20个)

水店，第一批水买完

研究所，磨钻机/机床

把家卖掉你的床和壁灯会用邮件送给你，所以不用担心无床可住。

最小家的规格是5×5，床的大小是3×5，但是为了方便后面在家里放家具提高属性建议还是略大一点(我做的屋子是6×8)。

由于要做10个青铜锭，基本不管你是做几个炉子第一天青铜镐和青铜斧只能出一个，个人建议先出青铜斧。

之所以买掉所有铜矿石是因为第一个主线任务需要不少铜，所以建议直接买完。

关于sl，只在做青铜镐的时候sl了一个蓝色青铜镐，当然看我装备也能看出来，别的都是绿的，如果各位愿意sl订单的话，应该会比我快的多。

还有几个小的技巧分享一下，米安和颜的工坊偶尔会刷东西，米安工坊是一个肉干，颜是肉干和青铜锭，每次去科技中心和卖水的地方都可以顺路扫一眼。