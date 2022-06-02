缺氧鱼蛋卷加工厂怎么造 蛋卷加工厂自动模块怎么规划

2022-06-02 09:27:35 来源：互联网 编辑：佚名

缺氧是一款非常硬核的生存游戏，游戏中玩家能使用各种自动化建筑模块来提升生活质量，下面就为大家分享缺氧鱼蛋卷加工厂建造方法。

缺氧鱼蛋卷加工厂建造方法分享

搞了一个鱼蛋加工厂，二级科技而且不需要塑料，开局选个会操作的小人不停的让他砸精炼机，很快就成为机电工程师了，然后就可以吃鱼蛋啦，美滋滋。模块我也挂机了很多周期，只要不断电，就不会出现问题，关键这模块就下面的加热器前期用点电，温度到了之后基本不耗电，里面的金属材料最少要用金汞齐和花岗岩，省的过热维修。

传送轨道送三个鱼蛋进入轨道，等到鱼15岁时丢下进入孵化状态，并且在自动化计算下，蛋不会坏，坏的蛋在轨道上烂了之后依然占一个位置，所以我们要避免“坏”蛋，多的蛋就再排出去并捡到箱子里面等待破壳。破壳的生蛋放入下方的冰箱加热称为蛋卷，然后送入餐厅。

这里的自动化非常的巧妙，并且保证补蛋在孵蛋之前的3.33周期，3条鱼在3.33周期之内必然下3个蛋，当轨道上存在三个蛋后，小动物传感器激活锁存器，关闭机械门，停止补蛋，机械门上的箱子在门关上后就可以继续装蛋了。模块的启动，先丢个鱼进去，然后驯化鱼让鱼下三个蛋，看到右边喂鱼器的机械门关闭后，连点两下上面的手动开关给缓冲门一个脉冲信号，模块就激活了，开关建好之后把它点为关闭状态(切记)。

左边水管元素传感器控制轨道丢蛋和鱼孵化和成长为大鱼共计10周期后打开左边机械门丢下去产蛋，右边的传感器在鱼快到15岁之前控制机械门的打开补蛋。