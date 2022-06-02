缺氧食物怎么保鲜 食物保鲜模块怎么造

缺氧游戏中玩家需要将食物进行保鲜储存才不会损坏，需要玩家建造保险模块才能储存，下面就为大家分享缺氧食物保鲜方法。
食物永久保鲜方法
冷冻环境保鲜
使用液冷、气冷来冷却食物环境温度至 -18°C。
食物环境一般为氢气。由于科雷修复了斜角取物，该方法需配合机械臂和冰箱使用，并不方便。除非使用微克氢气不与环境换热的BUG。
使用管道来冷却食物环境
冷冻食物真空保鲜
冷却真空中的食物至 -18°C。
由于游戏的导热机制，砖块和物品换热效率较低，即使钻石砖有很高的导热率。
冷却食物下方砖块
使用轨道让食物和液体、固体换热，能大大提高换热效率。
由于固体换热太占地方，PASS。选用液体换热。
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