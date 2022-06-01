沙石镇时光骑士碎片在哪里 骑士碎片怎么找

沙石镇时光彭虎是游戏中的一种野兽怪物，在前期玩家装备不好打起来比较麻烦，下面就为大家分享沙石镇时光彭虎的打法。沙石镇时光彭虎打法分享彭虎是个只会虐菜的小弱鸡。可能有很多种方法能打败他，但在这里我介绍一种简单的。我们先在遗迹里刷一件“俏皮探险家”，它的特效是反伤60%，然后通过家具和装备把血量堆到45

2022-06-01 | 0