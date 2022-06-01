暗黑地牢2英雄道途有什么用 英雄道途阵容怎么搭配

2022-06-01 09:23:14 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2游戏中新增了一个英雄道途系统，这个系统的加入能让游戏通关变的更加简单，下面就为大家介绍英雄道途的作用和阵容。

暗黑地牢2英雄道途介绍

加入了职业道途这个设定，这让更多的英雄组合以及技能搭配成为可能，而且只要选对技能搭配和英雄组合，基本上不会翻车，再加上如果英雄拥有强力的职业道途，那通关简直是跟喝汤一样。

道途阵容

再推荐一下加了道途以后我这阵子玩的最爽的一个阵容：

瘟疫、小丑、堡垒老板、破坏者恶女

这个阵容我从第二章图开始碾压，打完四锁甚至无人进死门。

详细说一下：

瘟疫我还是觉得白板好点，这个暂时提几嘴，后面说道途的时候再细说。

瘟疫俩道途，一个强化腐蚀技能、一个转职近战，但是很明显都有明显的缺点：

尽管强化腐蚀技能，但炼金瘟疫血太少真的很致命，本来就没几滴血，再减30%，不加怪癖饰品21一点血，负责地说一句：杀鸡都比杀他费劲。

外科医生看似很强，其实削弱了瘟疫的容错率，想打近战必须站3号或3号往前，你站三号你置小丑于何地?

但对于特化阵容，就从南天门砍到尖沙咀的那种队伍不影响，见仁见智，大不了不带小丑就是了。

说的有点多，但综合体验下来我还是更喜欢白板的瘟疫。

小丑雷打不动，本来就是不可或缺的角色，特性挑关键点讲一讲。

演奏家小丑增加血量并且增强辅助能力，加血量弥补短板很关键，减少抗性影响并不大。

独奏家一般，加强近战和流卝血技能但减生命值减速度。

个人认为小丑的道途是：有演奏家选演奏家，没演奏家挑白板。

堡垒老兵，可太强了，加平A伤害反击伤害加血量

什么?你说减抗性?全队人的血条加起来还没我一个人长，你还要什么自行车?

那把打四锁的时候我老兵身上有个多动盾，开完反击以后是真丶一锤四

其他三个人给老兵加个血降个压看看戏就过了。

另外现在平A响应标记，可以无视阈值回血，锦上添花。

完全是封神角色，墙裂推荐大家去体验一下。

破坏者恶女，总体来说弥补了这个阵容伤害不足这个点。

加伤加血但是每回合有几率给自己一个流卝血buff。

跟白板麻子血量差不多，主要是还可以开嘲讽

配合堡垒老兵，我的小丑和瘟疫简直是不要太安全。

其实老兵这个角色本就是偏坦卝克的定位，所以技能伤害不算高

虽说有堡垒道途的加持，但除了平A反击，伤害还是比较有限

但是破坏者恶女恰巧弥补了伤害短板

很稳健的组合，推荐大家试试。那一把真是从头爽到尾。

以上阵容综合评价：S+

我自己也在不断地尝试，有些阵容看似很好很强大，实则花里胡哨，每个人玩的时候也会碰到不同情况，我还是更希望推荐给大家受随机要素影响更小的阵容。

当然，这只是我个人的看法，给大家提供一个参考，具体还是根据你们的个人习惯而定，打个比方，我的小丑基本是锁在三号位的，这个我上面说了，我是希望推荐给大家受随机要素影响较小的阵容，以稳为主、强为辅、小丑这个角色可以打其他位置，但是在我看来他的主要职责就是减压打辅助，所以我会以小丑打三号位这个大前提出发去考虑如何推荐，这个怎么说，一千个人心中有一千个哈姆雷特，不必强求，你挑你认为适合你的部分看即可，如果没有的话，那么推荐你点一下右上角的红色叉叉。

道途部分，为了直观，我会将它们以梯队的方式区分，也就是所谓的t几t几，评价标准是强度和负面收益的影响，好了废话不多说，开摆。

首先t0，t0在我的评价里只有一个，可能很多人已经猜到了：堡垒老兵。具体效果为加33%生命上限、反击和摆锤加100%伤害。负面属性是减少腐蚀、流血、燃烧抗性。

本来老兵初始血量就比较多，全职业排第二，再加上他的技能可以给自己添加格挡、大格挡标记，还有现在的平a响应标记可以回血，真是肉的没有边边。上个版本老板基本上是板凳位，很中庸，但是这个堡垒道途提升了上下限的同时只减了抗性，不能说没有影响，有鸟嘴小姐姐在，都好说。总结就是又肉伤害又高，伤害这个提一下，简单对比一下，挖坟妹没伤害加成的苦无暴击16血，老兵没有伤害加成的反击不暴击12。最主要是老兵还能给队友减压，小丑之外的减压最优选。(恶女缓缓打出一个问号)总体评价就是出了必拿，带飞不是梦，一拖三必备。

然后t0.5，也是只有一个，破坏者恶女。

效果为：加33%血上限，如果在一号位加50%伤害。负面效果为流血技能的出血概率减33%，然后每回合会有几率给自己上一个2点5回合的出血。

给破坏者恶女分到t0.5这个我也是考虑了很久，认为恶女本身的残血加伤害的特征再加破坏者道途也是明显提升上下限，等于常驻50%伤害，本来恶女伤害就高，如果血量在25%左右更是拥有125%的伤害加成，一发咆哮下去，毁天灭地。但是为什么比堡垒老兵低一点，是因为恶女这个英雄就是一个纯c的定位，技能设置比较单一，功能性并没有那么强而且破坏者的负面属性虽然减出血技能概率影响不大(用不着)但每回合25%几率挂流血的debuff我体验下来是比老兵稍微直接一些的，还有就是输出也不能一直打，得清debuff的机制也是明显影响输出节奏的。总体来说是上限很高下限也不低，很纯粹的输出天花板，功能性稍低一丢丢，但瑕不掩瑜、非常值得选择的道途。