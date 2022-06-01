吸血鬼崛起无暇者怎么打 无暇者招式怎么躲

2022-06-01 09:10:07 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼崛起无暇者是游戏中的最终boss，这个博士共有四个阶段，打起来比较难，下面就为大家分享吸血鬼崛起无暇者boss打法。

吸血鬼崛起无暇者打法分享

UFF类：巨兽柱、有翼柱、抗神圣药水、小火焰抗性药水、大魔攻药(或小的)、物攻药。

血型：猛兽90%以上

防具：影月套、冰冻地穴项鍊(-CD)或是其他的也可以、全抗性披风。

武器：血腥剑

技能：血之狂怒、能量激涌、大招：冰霜漩涡或蜘蛛(伤害最高施法短)、位移：骨之面纱(增伤)。

I.普攻吸血

II.攻速提升，装等上升1(减伤增伤相关)

III.疗效增加，爆击时额外吸血(提升吸血)

IV.每吸血达标机率触发增加移速及普攻伤害+25%

V.全效果提升30%

就是普攻硬A流的血型

剑的特性介绍

攻速快可移动攻击(矛、弓不行)

Q隐藏使用方式

可以无视物理碰撞穿越BOSS的身体绕背，还会加一点移动速度

通常搭配是，三下普攻完的硬直做输出走位

E隐藏使用方式

击中敌人后再次施放的三连击是无敌状态的，可以来躲技能

以无暇者为例就是来躲飞回来的滚轮飞刀

注意一下这个图大天使会飞出去场地不要接二段，王可能会BUG脱战

技能使用方式

轮流开白盾来持续输出，用位移-骨之面纱的普攻来上破甲跟绕背，大招扣着等大天使出来

王的各阶段打法

P1

开盾硬A就过

P2

BOSS召唤大天使，把大天使打到55%左右不打(低于40%左右他会回血)。

注意大天使中距离刺击很痛。

转火打王到他去中间开圣盾罚站，这时候大天使就不会回血了，转打大天使。

P3

大天使会新增圣火往后飞再往前那招，场上出现激光，中间的王是无敌状态。

大天使死亡后变成堕落天使帮你打王(王圣盾被破可以攻击王了)。

P4

王狂暴化：进战攻击变四下，回旋飞刀2分裂4，地图上有神圣激光，双球速度两倍。

有喝抗圣药水跟抗火药水的话除了飞刀要用位移跟剑的第三招躲其他吃到一些技能没关系。

最后一阶段的大绝可以换成幻觉的大绝争取一些技能空窗期。