狙击精英5太平洋远射挑战怎么完成 太平洋远射挑战在哪

2022-05-31 09:40:15 来源：互联网 编辑：佚名

狙击精英5远射挑战是游戏中玩法之一，需要玩家在极限距离击杀敌人，那么狙击精英5太平洋远射挑战怎么打？一起来看看吧。

狙击精英5太平洋远射挑战攻略

很多地图里面都是有远距离射击挑战的，太平洋堡垒地图里面就有，难度还挺大，想要做的话可以站在出生点往雷达那边走一点的草地上，然后就能看到一个探照灯小兵，杀他就能完成挑战。

太平洋这个远距离射击挑战想要做可以站在出生点往雷达走一点的草地上，狙地图左上角那片基地的探照灯小兵，杀了就可以完成了。