吸血鬼崛起控制台怎么设置 管理员权限代码怎么输入

吸血鬼崛起游戏中有控制台的设定，能帮助玩家修改各种数值，那么吸血鬼崛起控制台怎么打开？下面就为大家介绍一下。
进入选项2.进入GENERAL页面，将Console Enabled勾选(这个选项是允许开启控制台)
勾选 Console Enabled3.进入游戏中，按～键打开控制台，输入adminauth获得管理员权限(每次进入游戏都要输入)
打开控制台输入代码到这里，控制台权限就算完全开启了
沙石镇时光骑士碎片是游戏中的重要道具，一共有五块分布在地图的各个位置，那么沙石镇时光骑士碎片在什么位置？一起来看看吧。沙石镇时光骑士碎片位置分享第一个碎片在回收公司钓鱼池上方。第二个碎片在失乐园里面下两个阶梯。第三个碎片在直直走向船废墟能看见。第四个碎片在船废墟后方沿着右侧行走进入一个峡谷内，有个蝎
暗黑地牢2游戏中新增了一个英雄道途系统，这个系统的加入能让游戏通关变的更加简单，下面就为大家介绍英雄道途的作用和阵容。暗黑地牢2英雄道途介绍加入了职业道途这个设定，这让更多的英雄组合以及技能搭配成为可能，而且只要选对技能搭配和英雄组合，基本上不会翻车，再加上如果英雄拥有强力的职业道途，那通关简直是跟
沙石镇时光彭虎是游戏中的一种野兽怪物，在前期玩家装备不好打起来比较麻烦，下面就为大家分享沙石镇时光彭虎的打法。沙石镇时光彭虎打法分享彭虎是个只会虐菜的小弱鸡。可能有很多种方法能打败他，但在这里我介绍一种简单的。我们先在遗迹里刷一件“俏皮探险家”，它的特效是反伤60%，然后通过家具和装备把血量堆到45
沙石镇时光游戏中有大量的鱼类玩家可以获得，不同的鱼类垂钓位置也不同，下面就为大家分享沙石镇时光大沙鲢获取方法。沙石镇时光大沙鲢获取方法分享玩家可以根据不同的任务进行垂钓，不同的鱼类需要使用不同的鱼饵进行垂钓，其中大沙鲢需要用特殊的钓饵，就是使用沙棘的果进行钓鱼即可，鱼饵比较好找。大沙鲢需要用特殊的钓
狙击精英5远射挑战是游戏中玩法之一，需要玩家在极限距离击杀敌人，那么狙击精英5太平洋远射挑战怎么打？一起来看看吧。狙击精英5太平洋远射挑战攻略很多地图里面都是有远距离射击挑战的，太平洋堡垒地图里面就有，难度还挺大，想要做的话可以站在出生点往雷达那边走一点的草地上，然后就能看到一个探照灯小兵，杀他就能
沙石镇时光牛角手环是游戏中的饰品之一，需要玩家使用材料来制作，下面就为大家分享沙石镇时光牛角手环制作方法。沙石镇时光牛角手环制作方法分享金属和驼牛角简单打磨而成的沙石镇风情的手环，异域风情十足,精致好看。来源:初级饰品加工机售价(根据品质):26绿色31.2蓝色41.6紫色配方在买动物的房顶箱子里可
吸血鬼崛起游戏中有控制台的设定，能帮助玩家修改各种数值，那么吸血鬼崛起控制台怎么打开？下面就为大家介绍一下。吸血鬼崛起控制台使用方法进入选项2.进入GENERAL页面，将ConsoleEnabled勾选(这个选项是允许开启控制台)勾选ConsoleEnabled3.进入游戏中，按～键打开控制台，输入
沙石镇时光如此美食是游戏中前期的任务，需要玩家使用对应的食谱才能完成，下面就为大家分享沙石镇时光如此美食任务攻略。沙石镇时光如此美食任务攻略如此美食这个任务，机子做好了，没有出食谱，而食谱需要奶奶那里和餐厅老板那里学，然后去杂货店买面粉和像四叶草的东西，面粉+肉+排骨+像四叶草那个+商人的辣椒
沙石镇时光是一款开放世界模拟经营游戏，是波西亚时光的续作，很多玩家不知道怎么和小伙伴一起联机玩，下面就为大家介绍一下。沙石镇时光联机介绍沙石镇时光确实会支持多人模式，不过并不是一开始就支持，目前游戏还在“抢先体验”，而多人玩法尚未成熟，需要再等一段时间才加入游戏中。有关多人模式接下来的计划：1、今年
吸血鬼崛起攻城战是游戏中的玩法之一，需要玩家装备武器道具攻打城堡，下面就为大家分享吸血鬼崛起攻城战打法。吸血鬼崛起攻城战打法分享1.打死48级的BOSS地卜师之后，会获得攻城石头人的建造图纸，在珠宝台消耗一定资源进行建造，建造时长1小时左右。2.将石头人放在背包快捷键内，在城堡PVP时间内，放置在敌