沙石镇时光能不能联机 有多人模式吗

2022-05-30 09:10:46 来源：互联网 编辑：佚名

沙石镇时光是一款开放世界模拟经营游戏，是波西亚时光的续作，很多玩家不知道怎么和小伙伴一起联机玩，下面就为大家介绍一下。

沙石镇时光联机介绍

沙石镇时光确实会支持多人模式，不过并不是一开始就支持，目前游戏还在“抢先体验”，而多人玩法尚未成熟，需要再等一段时间才加入游戏中。

有关多人模式接下来的计划：

1、今年8月份之内会准备一个多人测试的包，然后可能在八月底或者九月初给所有抢先体验版玩家开放一次限时的多人测试，根据大家的反馈再对多人模式修复Bug和进行优化。

2、接下来到10月会给抢先体验版玩家进行第二轮限时多人测试，再将第二轮收到的反馈进行修复和优化。

3、如果一切顺利，官方会争取在今年年底前，将多人模式实装到游戏抢先体验版中。