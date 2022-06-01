吸血鬼崛起攻城战怎么玩 石头人建造图纸怎么获得

2022-05-30 09:07:01 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼崛起攻城战是游戏中的玩法之一，需要玩家装备武器道具攻打城堡，下面就为大家分享吸血鬼崛起攻城战打法。

吸血鬼崛起攻城战打法分享

1.打死48级的BOSS地卜师之后，会获得攻城石头人的建造图纸，在珠宝台消耗一定资源进行建造，建造时长1小时左右。

2.将石头人放在背包快捷键内，在城堡PVP时间内，放置在敌对城堡的门口。

3.放置石头人之后，公屏会提醒全世界的玩家，石头人被放置，同时小地图可以看见石头人的图标(全图显示)。

4.此时会有2-3分钟左右的石头人成型时间，在这期间，放置的石头人相当于一个正在吟唱的满血建筑物。敌对队伍能对这个建筑物造成伤害。在2-3分钟左右的吟唱结束之前，如果敌对玩家摧毁此建筑物，那么攻城石头人将会直接被摧毁，此次攻城宣告失败。

因此，在攻击势均力敌的玩家城堡时，准备多个石头人是很有必要的，根据战术选择分批次释放，跟敌人打持久战，或者同时释放，增加敌人摧毁难度。

5.玩家在石头人建筑物吟唱结束后，对此建筑物按F，能直接变成攻城石头人，此时平A和EQ技能会变成攻城技能(对城墙和玩家都能造成伤害)，其他技能全部失效，变成石头人的玩家会获得300点的额外生命护盾。

6.当石头人摧毁第一个敌方城堡建筑物后(例如门或者石墙)，敌对城堡的任何地方都能被玩家直接攻击，此时建议同伴使用大炸药对物资点进行定向爆破。

7.石头人持续150秒左右，在摧毁敌对玩家城堡的第一个建筑物后，会有6分钟左右的攻城时间，此时敌对玩家无法修复城堡，可以炸毁城堡。随意掠夺除了安全箱内的所有敌对玩家物资。

8.在6分钟的攻城时间结束后，会有1分钟的时间让玩家撤离地方城堡。此时进攻方玩家应该迅速撤离，如果敌对玩家修理入口，在1分钟的撤退时间结束后，入口的门会敌人玩家封上，变得无敌，因此玩家很难携带物资进行有效撤离。

9.敌方的高等级随从需要注意，躲避随从攻击是很重要的。