太阁立志传5DX迈向世界之海结局怎么触发 迈向世界之海怎么达成

2022-05-30 08:58:07 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX迈向世界之海是游戏中的结局之一，需要玩家完成前置条件才能完成，下面就为大家分享太阁立志传5DX迈向世界之海结局达成攻略。

太阁立志传5DX迈向世界之海结局攻略

华梅剧情：丽璐3心好感>浦户酒馆>华梅2心好感>华梅宅比赛火枪>华梅3心好感?>酒馆触发生日*6月7日>6月7日进华梅宅求婚>一场个人战>结婚

拥有漂泊旅人卡片后，进入自宅会出现想出海的对话，然后娶了华梅之后在自宅与华梅对话海外风情人物。

之后再进一次自宅会出现自言自语的出海准备：浪人身份、钱、药物、高级武器、船、海军砦头领的好感。

再次前往海贼头领对话出现结局剧情。