吸血鬼崛起天灾石怎么造 天灾石在哪里刷

2022-05-27 09:24:20 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼崛起天灾石是游戏中重要的道具，玩家能通过制作获得，但是比较耗材料，下面就为大家分享吸血鬼崛起刷取方法。

吸血鬼崛起刷取方法分享

天灾石是一种魔法构件，可用于制作各种道具，例如珠宝、银锭等。

制作1块天灾石需要消耗【油石×1、玻璃×3、坟墓粉末×3】。

油石：默认无法传送，可以在地图上拾取，也可以用铜锭(1)和石头粉末(12)制作

玻璃：默认无法传送，可以在地图上拾取，也可以用石英(20)制作

坟墓粉末：默认无法传送，可以在地图上拾取，也可以用骨头(100)制作

地图拾取位置

天灾石可以制作虽然很方便，但它消耗资源非常多，其制作材料也需要消耗其他资源来制作。因此最好是直接在地图上寻找。

邓利农场

在邓利农场北部的诅咒教堂，具体位置如下方图片红圈位置所示。天灾石会在宝箱中刷新，也有概率从小怪身上掉落。

此外，邓利修道院的偶尔出现的棺材里也有概率出现，这里需求等级略高，并且具有较高的神圣辐射效果，且棺材和天灾石都是概率刷新。

诅咒森林

在等级需求更高的诅咒森林中的两个村庄的箱子中也有概率刷新天灾石。

击杀小怪掉落

骷髅主教和稻草人在死亡时会掉落天灾石。

骷髅主教

骷髅主教几乎可以在各个区域的墓地中找到，除了法尔班树林出现较少。击杀骷髅主教有一定概率掉落天灾石。

稻草人

稻草人可以在邓利农场的废弃农场区域找到，如下方红圈所示位置，到达该位置时可能会看到几个站着不动的稻草人，攻击它们，有少数一两个稻草人会变为小BOSS，有概率掉落天灾石。

造坟墓刷天灾石

通过部分小怪掉落天灾石的机制，我们可以建造坟墓来刷这些小怪从而获得天灾石。

每个坟墓中都可以生成一个骷髅主教或其他小怪，有一定概率掉落天灾石。

宝石粉末×4+向日葵×24=骷髅牧师×1

(骷髅牧师是会掉落骨头的敌人，有概率掉落天灾石和坟墓粉末)

宝石粉末×8+高地莲花×12=报丧女妖×1

(报丧女妖是会掉落幽灵粉尘的敌人，有概率掉落天灾石和坟墓粉末)